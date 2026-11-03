Weekly Bankruptcy Alert November 3, 2026 (For the Week Ending November 1, 2026)
Tuesday, November 3, 2026
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Covering reported business bankruptcy filings in Massachusetts, Maine, New Hampshire, and Rhode Island, and Chapter 11 bankruptcy filings in New York and Delaware listing assets of more than $1 million.
Chapter 11
Debtor Name Business
Type1		 Bankruptcy
Court		 Assets Liabilities Filing
Date
FitLab, Inc.2
(Newport Beach, CA)		 Management of Companies and Enterprises Wilmington
(DE)		 $10,000,001
to
$50 million		 $100,000,001
to
$500 million		 10/26/26
Motorcycles of Manchester, Inc.3
(Manchester, NH)		 Other Motor Vehicle Dealers Concord
(NH)		 $10,000,001
to
$50 million		 $10,000,001
to
$50 million		 10/30/26
Chapter 7
Debtor Name Business
Type1		 Bankruptcy
Court		 Assets Liabilities Filing
Date
DryStone Capital Corporation
(Flint Hill, VA)		 Agencies, Brokerages, and Other Insurance Related Activities Wilmington
(DE)		 $1,000,001
to
$10 million		 $10,000,001
to
$50 million		 10/26/26
Chelmsford Burritos LLC
(Chelmsford, MA)		 Not Disclosed Worcester
(MA)		 $0
to
$50,000		 $100,001
to
$500,000		 10/29/26
FuturHealth, Inc.
(San Diego, CA)		 Other Ambulatory Health Care Services Wilmington
(DE)		 $10,000,001
to
$50 million		 $10,000,001
to
$50 million		 11/01/26

1Business Type information is taken from Bankruptcy Court filings, which may include incorrect categorization by the debtor or others.

2 Additional affiliate filings include: Electric Visual Evolution LLC, FitLab Fund Founders, LLC, FitLab, LLC, FL Merch LLC, FitLab Fund Management LLC, FitLab Gund General Partner, LLC, FL Digital LLC, FL Events LLC, FL Studio Partners LLC, FL Studios LLC, FL Victory LLC, FL Extreme, LLC, LifeCore Fitness, LLC, MHRC Management Inc., MHRC UES LLC, Mile High Run Club Studio 2, LLC, Mile High Run Club, LLC, Novo Fitness Inc., Ragnar Events, Inc., Ragnar Holdings, LLC, RPM Fitness, Inc., Sauma, LLC, Weight X, Inc., XPT Life, LLC, Y7 Holdings LLC, Y7 Management LLC, Y7 Studio LLC and Yoga Vida, LLC.

3Additional affiliate filings include: Wheel Freedom LLC, MOMS Middlesex LLC, MOMS Northampton, LLC, and Two Wheeler Holdings, LLC
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