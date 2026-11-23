Chapter 11 Debtor Name Business

Type1 Bankruptcy

Court Assets Liabilities Filing

Date Cashmere Estates Windham, LLC

(Portland, ME) Activities Related to Real Estate Portland

(ME) $500,001

to

$1 million $100,001

to

$500,000 11/17/26 9 Jude Drive Equities Proprietary LLC

(Lagrangeville, NY) Lessors of Real Estate Poughkeepsie

(NY) $1,000,001

to

$10 million $500,001

to

$1 million 11/16/26 German Group Inc.

(Shrub Oak, NY) Lessors of Real Estate White Plains

(NY) $1,000,001

to

$10 million $1,000,001

to

$10 million 11/17/26 2 Hill Ave LLC

(Monroe, NY) Lessors of Real Estate Poughkeepsie

(NY) $1,000,001

to

$10 million $1,000,001

to

$10 million 11/18/26 Heavy Hitters LLC

(Hampstead, NH) Not Disclosed Concord

(NH) $500,001

to

$1 million $500,001

to

$1 million 11/19/26 My Obvi, Inc.

(Kearny, NJ) Retail Trade Wilmington

(DE) $1,000,001

to

$10 million $1,000,001

to

$10 million 11/18/26 Synexis LLC

(Overland Park, KS) Medical Equipment and Supplies Manufacturing Wilmington

(DE) $10,000,001

to

$50 million $10,000,001

to

$50 million 11/18/26 3 Beech Brook Development LLC

(Wakefield, MA) Residential Building Construction Boston

(MA) $0

to

$50,000 $1,000,001

to

$10 million 11/19/26 J Edward Staffing LLC

(Springfield, MA) Health Care Business Springfield

(MA) $1,000,001

to

$10 million $1,000,001

to

$10 million 11/22/26 Kerry Group Corp

(New York, NY) Single Asset Real Estate Manhattan

(NY) $1,000,001

to

$10 million $1,000,001

to

$10 million 11/20/26 Henner Law Group, P.C.

(White Plains, NY) Not Disclosed White

Plains

(NY) $1,000,001

to

$10 million $100,001

to

$500,000 11/20/26