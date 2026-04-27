Weekly Bankruptcy Alert April 27, 2026 (For the Week Ending April 26, 2026)
Monday, April 27, 2026
Print Mail Download info_icon_img/>i

Covering reported business bankruptcy filings in Massachusetts, Maine, New Hampshire, and Rhode Island, and Chapter 11 bankruptcy filings in New York and Delaware listing assets of more than $1 million.

Chapter 11
Debtor Name Business
Type1		 Bankruptcy
Court		 Assets Liabilities Filing
Date
22 High Mountain, LLC
(Pomona, NY)		 Not Disclosed White Plains
(NY)		 $1,000,001
to
$10 Million		 $1,000,001
to
$10 Million		 4/20/26
Fork Food Lab
(South Portland, ME)		 Special Food Services Portland
(ME)		 $500,001
to
$1 Million		 $1,000,001
to
$10 Million		 4/21/26
TRM NRE Holding LLC
(Mount Vernon, IL)		 Support Activities for Rail Transportation Wilmington
(DE)		 $10,000,001
to
$50 Million		 $10,000,001
to
$50 Million		 4/21/26
TRM NRE Acquisition LLC
(Mount Vernon, IL)		 Support Activities for Rail Transportation Wilmington
(DE)		 $10,000,001
to
$50 Million		 $10,000,001
to
$50 Million		 4/21/26
Shoreline Builders LLC
(New York, NY)		 Other Heavy and Civil Engineering Construction Manhattan
(NY)		 $1,000,001
to
$10 Million		 $1,000,001
to
$10 Million		 4/21/26
Copperfield Financial, LLC3
(Irvine, CA)		 Activities Related to Credit Intermediation Wilmington
(DE)		 $0
to
$50,000		 $10,000,001
to
$50 Million		 4/26/26
Chapter 7
Three Brothers Realty Management LLC
(Hyde Park, MA)		 Not Disclosed Boston
(MA)		 $500,001
to
$1 Million		 $500,001
to
$1 Million		 4/20/26
Novel LLC
(Portland, ME)		 Restaurants and Other Eating Places Portland
(ME)		 $50,001
to
$100,000		 $500,001
to
$1 Million		 4/20/26
Wren US Holdings, Inc.2
(Greenwich, CT)		 Household and Institutional Furniture and Kitchen Cabinet Manufacturing Wilmington
(DE)		 $100,000,001
to
$500 Million		 $100,000,001
to
$500 Million		 4/24/26

1Business Type information is taken from Bankruptcy Court filings, which may include incorrect categorization by the debtor or others.

3Additional affiliate filings include: Copperfield Capital Corporation, Impac Mortgage Holdings, Inc., Impac Funding Corporation, Impac Commercial Capital Corporation, Impac Secured Assets Corp., IMH Assets Corp., Integrated Real Estate Service Corp., Impac Mortgage Corp., Impac Warehouse Lending, Inc., Synergy Capital Mortgage Corp., and Impac Warehouse Lending Group, Inc.

2 Additional affiliate filings include: Wren Manufacturing, Inc. Wren Retail, Inc., Wren Logistics, Inc., Wren New York, Inc., Wren Connecticut, Inc., Wren New Jersey, Inc., Wren Pennsylvania, Inc., and Wren Kitchen Studios, Inc.
©2026 Pierce Atwood LLP. All rights reserved.

Upcoming Events

 
NLR Logo
We collaborate with the world's leading lawyers to deliver news tailored for you. Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters.

 

Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters

 