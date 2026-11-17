Trade Secret Law Evolution Podcast: Episode 97- Questions After a Major Massachusetts Injunction Case [Podcast]
Tuesday, November 17, 2026
In this episode, Jordan Grotzinger and Gregory Bombard discuss a key case out of Massachusetts that clarified the preliminary injunction standard under the commonwealth’s Uniform Trade Secrets Act.
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