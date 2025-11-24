New Tips and Overtime Guidance, NLRB Circuit Split, and Stalled Nomination [Podcast]
Wednesday, November 26, 2025
Print Mail Download info_icon_img/>i

This week, we’re covering new Internal Revenue Service (IRS) guidance on reporting tips and overtime, a widened circuit split on National Labor Relations Board (NLRB) authority, and a delayed Senate Health, Education, Labor, and Pensions (HELP) committee vote on an NLRB nominee.

©2025 Epstein Becker & Green, P.C. All rights reserved.

Current Public Notices

Post Your Public Notice Today!

PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: JAIAJ Winding Way, LLC
Published: 21 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Microplastics Inc
Published: 19 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: 20 Constitution BSD LLC
Published: 17 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Contractor Sales & Services, LLC
Published: 17 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: MEMBERSHIP INTERESTS IN 348PINEVILLERD LLC AND ENERPRISE MANAGEMENT GROUP LLC
Published: 12 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: MEMBERSHIP INTERESTS IN SKJ, LLC AND TRYON & GORMAN, LLC
Published: 12 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Tekton Artesian Springs LLC
Published: 12 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: 1262 JENNIFER LANE CORP.
Published: 12 November, 2025
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: MEMBERSHIP INTERESTS IN WESTERN CATTLE COMPANY LLC
Published: 12 November, 2025
Discover more public notices

Current Legal Analysis

More from Epstein Becker & Green, P.C.

NYDFS Cybersecurity Crackdown- New Requirements Now in Force, and "Covered Entities" Include HMOs, CCRCs—Are You Compliant?
by: Frances M. Green , Alexander C.B. Barnard
Good Faith, Bad Timing- Musk, Privilege, and the Price of the Advice-of-Counsel Defense
by: Denae Kassotis
Companies and Employees Increasingly at Risk of AI-Powered Cyber Attacks
by: Alaap B. Shah , Brian G. Cesaratto
The Rising Threats of Multi-Modal and Agentic AI in Cyber Attacks
by: Alaap B. Shah , Brian G. Cesaratto
Commissioner Holyoak Leaves FTC to Serve as Interim U.S. Attorney in Utah
by: E. John Steren , Patricia M. Wagner
Expanded Pay Transparency Requirements Coming to Columbus, Ohio
by: James G. Petrie , Jill K. Bigler
State Insurance Department Statements Scrutinize MA and MedSupp Unfair Trade Practices
by: Matthew Sprankle , Elena M. Quattrone
The Case for Regular Legal Maintenance: A Litigation Readiness Mindset for Modern Health Care Organizations
by: Elizabeth A. Harris , Teresa A. Mason
New Leadership and Priorities for the EEOC [Video, Podcast]
by: James D. Mackinson , George Carroll Whipple, III
DOJ Subpoena Seeks Health Information of Hospital Patients Receiving Gender-Affirming Care: Will Judge Grant Motion to Quash?
by: Eric J. Neiman , Elena M. Quattrone
Congress Creates Yet Another Cliff for Medicare Telehealth Extensions (and We’re Running Out of Metaphors)
by: Daniel L. Fahey , Amy F. Lerman
Diagnosing Health Care- 42 CFR Part 2 Final Rule- What’s Changing and What Do You Need to Know? [Podcast]
by: Laura J. DePonio , Lisa Pierce Reisz
Employment Law This Week® - Episode 412: What Restoring a Quorum at the NLRB Could Mean for Employers [Video, Podcast]
by: Corey Argust , George Carroll Whipple, III

Upcoming Events

 
NLR Logo
We collaborate with the world's leading lawyers to deliver news tailored for you. Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters.

 

Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters

 