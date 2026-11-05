International Employment Law Tracker—November 2026
Thursday, November 5, 2026
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Jackson Lewis is a founding member of L&E Global, a worldwide alliance of independent law firms providing advice and counsel on employment law matters. We are pleased to present you with recent international employment law updates for November 2026 compiled by L&E Global.

Read the edition.

Jackson Lewis P.C. © 2026

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PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Weather Technology Company
Published: 4 November, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Fellowship Logistics Group, LLC
Published: 4 November, 2026
PUBLIC NOTICE OF CHAPTER 11 BANKRUPTCY 363 SALE: Newly Issued Equity in Milwaukee Hotel
Published: 29 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: NarcX Solutions Inc.
Published: 29 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: CHS Holdings Group LLC
Published: 27 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Tarpon Avenue Holdings, LLC
Published: 27 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF ABC SALE: Multi-Location Flexible Workspace & Membership Club
Published: 27 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF ARTICLE 9 SALE: Enterprise Software Business
Published: 26 October, 2026
UCC Public Sale Notice – Adjournment
Published: 22 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Brass Works Urban Renewal Company, LLC
Published: 2 October, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Elmira Real Estate Enterprises, LLC
Published: 24 September, 2026
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