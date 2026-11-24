Immigration Insights Episode 34 | Inside USCIS’s EB-5 Oversight: Compliance, Audits, and Regional Center Readiness [Video]
Tuesday, November 24, 2026
In the latest episode of Greenberg Traurig’s Immigration Insights podcast, Kate Kalmykov and Jennifer Hermansky speak with Michelle Tavares, who formerly served as Acting Compliance Branch Chief in USCIS’s Immigrant Investor Program Office, about how USCIS reviews EB-5 regional centers, projects, and promoters under the Reform and Integrity Act. They discuss annual I-956G reporting, I-956K promoter registrations, amendments, fund oversight, audits, and site visits, and share practical guidance on recordkeeping and preparing for compliance reviews.
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