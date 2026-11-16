Global Data Protection Insights: November 2026
Monday, November 16, 2026
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Staying ahead of data protection developments across multiple jurisdictions is one of the most demanding challenges facing businesses today. Our Global Data Protection Insights newsletter distills the most important regulatory, enforcement, and litigation developments from Australia, Europe, China, the United States, and beyond into one concise, practitioner-authored resource. Whether you are navigating new HIPAA cybersecurity requirements, children's privacy obligations, or cross-border data transfer rules, this newsletter gives you the clarity and context to act with confidence.

In This Issue

Industry Focus

  • Quantum

From the Floor

Regulator's Guidelines
  • Singapore: PDPC Clarifies How the PDPA Applies to Generative AI
  • Practice Pulse
Enforcement Updates
  • Europe
  • Europe/United States
  • United States
  • Australia
  • China
Regulatory Updates
  • Australia/Asia
  • Europe
Litigation Corner
  • Capture the Flag, Capture the Company Data
  • California Narrows CIPA Litigation: SB 690 Ends Pen Register and Trap-and-Trace Claims

VIEW GLOBAL DATA PROTECTION INSIGHTS HERE

Further contributions to this article by Michael J. Sortz, Amigo L. Xie, Corey Bieber, Dr. Ulrike Elteste, Veronica Muratori, Rob Pulham, Eric F. Vicente Flores, Emre Cakmakcioglu, Berto Aguayo, Katy M. Ramos.

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