The Filing Instructions Guide (FIG) for the submission of Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) data collected in 2027 is now available and may be accessed here, along with the Online Supplemental Guide for Quarterly Filers for 2027 and the HMDA Beta Platform for data collected in 2027. The FIG sets forth how data must be formatted before it is submitted to the CFPB HMDA submission portal.

The changes from the FIG for 2026 HMDA data are addressed in section 5.2 of the 2027 FIG.

HMDA data for 2027 must be submitted on or before March 1, 2028.