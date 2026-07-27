Episode 93- Circuit Cases on Measuring Damages and Whether Misappropriation Can be a RICO Predicate
Monday, July 27, 2026
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In this episode, GT Boston Shareholder Greg Bombard joins Jordan to discuss a Federal Circuit case addressing measuring trade secret damages, and a Fifth Circuit case allowing misappropriation to serve as a RICO predicate at the pleading stage.

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