Episode 93- Circuit Cases on Measuring Damages and Whether Misappropriation Can be a RICO Predicate
Monday, July 27, 2026
In this episode, GT Boston Shareholder Greg Bombard joins Jordan to discuss a Federal Circuit case addressing measuring trade secret damages, and a Fifth Circuit case allowing misappropriation to serve as a RICO predicate at the pleading stage.
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