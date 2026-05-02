EB-1A Case Study: Brazilian Plastic Surgeon Secures Approval for Innovative Surgical Technique
Saturday, May 2, 2026
Print Mail Download info_icon_img/>i

Plastic Surgeon

Brazilian Plastic Surgeon Secures EB-1A Approval for Innovative Surgical Technique The EB-1A visa requires demonstrating extraordinary ability through sustained national or international acclaim in the applicant’s field. In this case, our client, a Brazilian plastic surgeon, built his petition around a minimally invasive surgical technique of his own development, one requiring no cuts or incisions, that has received widespread international recognition for its impact on the field.

Colombo & Hurd secured the EB-1A approval on the strength of the client’s original contributions, industry awards, media coverage, and invitations to speak and educate at conferences worldwide.

© Copyright 2026 Colombo & Hurd

Current Public Notices

Post Your Public Notice Today!

PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Sunshine Enclosures, LLC
Published: 30 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Full Scale, LLC
Published: 30 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC SALE: Fulton SCG Member, LLC
Published: 27 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Turn Biotechnologies, Inc.
Published: 24 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF AUCTION OF ASSETS: All American Roofing & Waterproofing, Inc
Published: 21 April, 2026
PUBLIC NOTICE 363 SALE: Michael J. Parrella
Published: 20 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: CRESTON PARK HOLDINGS LLC & OUR HOME INVESTMENTS LLC
Published: 20 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: Ambrosia, LLC
Published: 14 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC ARTICLE 9 SALE: PBMC Investors, LLC
Published: 9 April, 2026
PUBLIC NOTICE OF UCC SALE: 727 Lofts Best Living, LLC
Published: 8 April, 2026
NOTICE OF DISSOLUTION: Clear View Productions, Inc.
Published: 27 March, 2026
Discover more public notices

Current Legal Analysis

More from Colombo & Hurd

EB-2 NIW Case Study: Doctor from Uruguay Approved to Improve Healthcare Access through Telemedicine
by: Yeerin Kwon
EB-5 Case Study: A Multifamily Investment that Created Jobs and Secured an I-829 Approval
by: Colombo & Hurd
E-2 Case Study: British Investor in Sports Media and Licensed Publishing Secures Investor Status
by: Colombo & Hurd
EB-2 NIW vs. EB-3: Why High-Skilled Professionals Should Know the Difference
by: Anthony S. DeLucia
EB-2 NIW Green Card Approval for Colombian Veterinarian in Sustainable Agriculture
by: Colombo & Hurd
EB-5 Visa for Peruvian Investors: How to Get a U.S. Green Card Through Investment (2026)
by: Colombo & Hurd
Self-Sponsored vs. Employer-Sponsored Green Card: Which Path Is Right for You?
by: Colombo & Hurd
EB-2 NIW Case Study: Psychologist from Mexico Granted Green Card
by: Colombo & Hurd
Building a Strong EB-1A Case from Day One: A Strategic Guide for Professionals
by: Wil Safrit
May 2026 Visa Bulletin: EB-2 Is Current for Green Card Filing
by: Colombo & Hurd
EB-2 NIW Green Card Approval Case Study: Supply Chain Professional from Argentina Becomes a U.S. Permanent Resident
by: Colombo & Hurd
How (and When) Federal Court Challenges Affect Pending Employment-Based Immigration Cases
by: Colombo & Hurd
EB-2 NIW Visa from Ecuador to the U.S. (2026 Guide)
by: Colombo & Hurd

Upcoming Events

 
NLR Logo
We collaborate with the world's leading lawyers to deliver news tailored for you. Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters.

 

Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters

 