Defensible Decisions: EEOC Enforcement in 2026—New Rules, New Risks for Employers [Podcast]
Thursday, February 12, 2026
Print Mail Download info_icon_img/>i

In this episode of our Defensible Decisions podcast, Scott Kelly (shareholder, Birmingham) and Nonnie Shivers (office managing shareholder, Phoenix) discuss the EEOC’s January 2026 vote to reclaim authority over most enforcement litigation from its Office of General Counsel, reversing decades of delegation. Scott, who is chair of the firm’s Workforce Analytics and Compliance Practice Group, and Nonnie, who is co-chair of the firm’s Diversity, Equity, and Inclusion Compliance Practice Group, analyze how this procedural shift may enable the commission to fast-track litigation aligned with administration priorities, including cases involving majority characteristic discrimination claims, DEI practices, national origin discrimination, and religious accommodation issues. They also offer practical guidance for employers on conducting privileged risk assessments and reassessing organizational risk tolerance in anticipation of heightened EEOC enforcement activity.

 

© 2026, Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C., All Rights Reserved.

Current Public Notices

Current Legal Analysis

More from Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

FTC Finalizes Consent Order Requiring Employer to End Blanket Noncompete Agreements
by: Adam T. Dougherty , Sean C. Urich
Groundbreaking Lawsuit Tests Whether AI Hiring Tools Trigger FCRA Compliance
by: Stephen R. Woods , Zachary V. Zagger
Cross-Border Catch-Up: Denmark’s Model for Parental Leave in Practice [Podcast]
by: Diana J. Nehro , Maya B. Barba
Mexico’s Labor Law in 2026- Key Developments Include Workplace Violence Prevention and 40-Hour Workweek
by: Pietro Straulino-Rodriguez , Natalia Merino Moreno
Nevada Enacts New Workplace Protections for Employees Exposed to Wildfire Smoke
by: Noel M. Hernandez
Transitioning Remote Employees Back to the Office: 7 Key Insights for Global Employers
by: Shirin Aboujawde , Goli Rahimi
Florida and Texas AGs Issue Sweeping Anti-DEI Opinions on MLK Day
by: T. Scott Kelly , Cameron W. Ellis
Delaware Supreme Court Says Employer Can Enforce Restrictive Covenants After Revoking Ex-Employee’s Equity
by: Daniel P. O’Meara , Robert C. Perryman
New York Governor Unveils New AI Agenda
by: Simone R.D. Francis , Jeffrey D. Coren
Remote Control: When Employers Can Reject Work-From-Home Accommodation Requests
by: Fiona W. Ong , Lauren S. Pless
Standing Near the Grenade: BIPA Doesn’t Reach Entities That Facilitate—But Do Not ‘Acquire’—Biometric Data
by: Anne E. Larson
German Federal Labor Court Strengthens Religious Freedom Protections for Airport Security Personnel
by: Lena M. Beyer, LL.M. (Tokyo)
Defensible Decisions- The EEOC’s New Direction and Courts’ Expanding View of Workplace Harm
by: T. Scott Kelly , Nonnie L. Shivers

Upcoming Events

 
NLR Logo
We collaborate with the world's leading lawyers to deliver news tailored for you. Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters.

 

Sign Up for any (or all) of our 25+ Newsletters

 