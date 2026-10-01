Big Law Redefined: The Bottom Line Episode 1 | AI, Payments, and Strategic Counsel in Financial Services [Podcast]
Thursday, October 1, 2026
In the first installment of Greenberg Traurig’s Big Law Redefined podcast’s The Bottom Line series, Shirin Afsous and Tonya Esposito speak with André Cotten, assistant general counsel and regulatory and legislative affairs leader at Navy Federal Credit Union.
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